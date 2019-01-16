ألمانيا تعتقل مواطناً من أصل أفغاني يشتبه في تجسسه لإيران

المصدر: برلين - وكالات

اعتقلت السلطات الألمانية، أمس، ألمانياً من أصل أفغاني للاشتباه في أنه كان يتجسس لحساب إيران، أثناء عمله مستشاراً ثقافياً ولغوياً للجيش الألماني.

وقال مكتب الادعاء الاتحادي الألماني، في بيان: «إن السلطات اعتقلت أمس رجلاً يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية، كان يعمل بالجيش للألماني، للاشتباه في تمريره بيانات إلى وكالة مخابرات إيرانية، وإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 50 عاماً، اسمه عبد الحميد. س».

وتابع البيان: «يُشتبه بشكل كبير في أن عبد الحميد س. كان يعمل لمصلحة وكالة مخابرات أجنبية. المشتبه فيه خبير لغات ومستشار ثقافي لدى الجيش الألماني. من هذا المنطلق، من المعتقد أنه مرر بيانات لوكالة مخابرات إيرانية».