بالفيديو.. ترامب يقدّم وجبات سريعة لضيوفه بسبب "الإغلاق"

المصدر: إعداد: عبد الهاني عليوات

نظم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليمة من الوجبات السريعة خلال استقباله أعضاء فريق كرة القدم الامريكية "كلمسون تايغرز"؛ أبطال العام 2018 لدوري كرة القدم الأمريكية للجامعات بالولايات المتحدة، الذين حلوا ضيوفاً على البيت الأبيض.

زيارة الفريق تزامنت مع الإغلاق الحكومي الجزئي، الذي تسبب في توقف رواتب موظفين حكوميين وتغيبهم عن العمل، بمن فيهم طهاة البيض الأبيض.

وقال دونالد ترامب: كان لدي خيار عدم تقديم طعام بسبب الإغلاق الحكومي، أو نقدم لكم أطباق سلطة سريعة وصغيرة، كانت ستعدها السيدة الأولى ومعها السيدة الثانية، لكني قلت إنكم لا تفضلون السلطات، ووجدت مخرجاً، وقررنا أن نشتري شطائر ماكدونالدز وبيرغر كينغ ووينديز، وكلها شركات أمريكية.