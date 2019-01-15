قتلى وعشرات الجرحى بتفجير يهز كابول

المصدر: كابول - وكالات

انفجرت سيارة مفخخة قرب مجمع محصّن يقطنه أجانب في شرق كابول أمس، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 44 آخرين بجروح، في اعتداء جديد يضرب العاصمة الأفغانية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش إن الانفجار استهدف مجمع «غرين فيليدج» الواقع قرب طريق مزدحم في شرق المدينة، الذي يسكنه بعض الموظفين الأجانب. وقال إن 10 أطفال على الأقل بين الجرحى.

وحتى وقت قريب كان عدد من موظفي الأمم المتحدة يقيمون ويعملون في المجمع، إلا أن دانيش قال إن المنطقة خالية بشكل شبه تام الآن وأن «عدداً من الحراس فقط» يسكنون هناك حالياً. وأضاف أن «أضراراً جسيمة لحقت بمبانٍ سكنية مجاورة». وأشار إلى أن «وحدات الشرطة الخاصة نُشرت في الموقع للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين».

ويعود آخر هجوم على مجمع يقطنه أجانب إلى أواخر نوفمبر الماضي عندما انفجرت عربة مفخخة أمام مجمع للشركة الأمنية البريطانية «جي.4.إس» مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل. وتبنت حركة طالبان العملية.