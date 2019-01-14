مقتل وإصابة 94 بانفجار سيارة مفخخة في كابول

المصدر: (د ب أ)

صرح مسؤول أفغاني بأن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، من بينهم ثلاثة من عناصر قوات الأمن ومدني، عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مجمع يضم منظمات أجنبية في العاصمة كابول اليوم الاثنين.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن 90 شخصاً آخرين، بينهم 23 طفلاً، ومعظهم من المدنيين، أصيبوا في الانفجار الذي وقع قرب "القرية الخضراء"، التي توجد بها مقرات العديد من المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بما في ذلك وكالة التنمية الألمانية.

وأوضح دانيش أن "عشرات المنازل تضررت بسبب قوة الانفجار"

وسمع دوي الانفجار في أرجاء العاصمة، وهو أول هجوم كبير يقع في كابول هذا العام.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ووقع 22 هجوماً في العاصمة الأفغانية العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 556 شخصاً وإصابة 1024 آخرين.

