ترامب: لن أعلن حالة الطوارئ لإنهاء إغلاق الإدارات

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيمتنع حالياً عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية لإنهاء «الإغلاق» الجزئي للحكومة المستمر منذ 23 يوماً، وشدد على ضرورة حصوله على 5.7 مليارات دولار لتشييد الجدار على الحدود مع المكسيك. في وقت بات الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، مضراً بشكل متزايد على نمو أكبر قوة اقتصادية في العالم.

ورداً على سؤال لقناة «فوكس نيوز» عن سبب امتناعه عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية فوراً لتأمين أموال من دون موافقة الكونغرس، أكد ترامب أنه يريد أن يمنح برلمانيي المعارضة الديمقراطية فرصة للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب «أريد أن أعطيهم فرصة لنرى ما إذا كانوا سيتصرفون بمسؤولية»، مؤكداً أن «ما لا نسعى إليه الآن هو حالة الطوارئ الوطنية». وكان ترامب تراجع أول من أمس عن سلسلة تهديدات سابقة قال إنه سينفذها لإنهاء حالة الجمود تتمثل بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتأمين التمويل من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.