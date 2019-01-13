البحرية الأسترالية تضبط 3.1 طن من الحشيش في بحر العرب

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الدفاع الاسترالية اليوم الأحد أن سفينة تابعة للبحرية الاسترالية تمكنت من ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من الحشيش قدرت قيمتها بنحو 155 مليون دولار استرالي (112 مليون دولار أمريكي) خلال عملية في بحر العرب.

وفي إطار قوة عمل مشتركة تضمقوات بحرية من 33 دولة لضمان أمن الشرق الأوسط، ضبطت الفرقاطة (إتش إم إيه إس بالارات) 3.1 طن من المخدرات بعد تفتيش مركب شراعي، في الثامن من الشهر الجاري في المياه الدولية.

وقال بول جونسون، قائد الفرقاطة (إتش إم إيه إس بالارات)، إن فريق التفتيش وجد أن المخدرات مخبأة داخل فراغات بالمركب الشراعي.

وتابع جونسون في البيان الصادر اليوم الاحد أن "عملية الضبط تمثل انعكاسا لاستمرار التجارة في المخدرات غير المشروعة التي يمكن أن تمول الجماعات الارهابية في أنحاء المنطقة".

وتعتبر هذه سادس عملية ضبط للمخدرات تنفذها قوة العمل الدولية المشتركة خلال الأسابيع الستة الماضية، والثالثه للفرقاطة (إتش إم إيه إس بالارات) منذ نوفمبر الماضي. وتم تدمير المخدرات.

وخلال فترة عيد الميلاد، ضبطت الفرقاطة الاسترالية "بالارات" أكثر من 900 كيلوجرام من الهيروين، قيمتها أكثر من 279 مليون دولار بعد تفتيش مركبين شراعيين.