«السترات الصفراء» تعاود التظاهر في فرنسا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

اندلعت مواجهات بعد ظهر السبت في فرنسا وخصوصاً في باريس بين قوات الأمن وناشطي «السترات الصفراء» الذين تظاهروا في يوم تعبئة جديد ضد سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون. وأحصت الشرطة نحو 84 ألف متظاهر في مختلف أنحاء فرنسا حتى الساعة (13,00 بتوقيت غرينيتش)، ما يعني تعبئة اكبر من تلك التي سجلت السبت الفائت وناهزت 26 ألف شخص في الساعة نفسها.

وقال الناشط تيبو ديفيين (23 عاماً) في جوفيسي قرب باريس «هناك تجدد رائع للحركة مقارنة بالأسبوع الفائت وأتوقع أن تزداد». في باريس، سجلت مشاركة ثمانية آلاف متظاهر انطلقوا من أمام وزارة الاقتصاد شرق العاصمة وتوجه معظمهم بهدوء إلى جادة الشانزليزيه.

لكن مواجهات اندلعت بعد الظهر بين قوات الأمن ومتظاهرين.

وفي ساحة بلاس دو ليتوال، أعلى الشانزيليزيه، شهد مراسل فرانس برس إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب نصب قوس النصر الذي سبق أن شهد مواجهات عنيفة في الأول من ديسمبر، إضافة إلى استخدام خراطيم المياه.

وفي آخر حصيلة لشرطة باريس، تم اعتقال 59 شخصاً السبت في العاصمة. وكانت السلطات أبدت مخاوفها من أعمال عنف ونشرت عدداً كبيراً من عناصر الأمن زودوا آليات مصفحة.

وفي مناطق فرنسية أخرى، سجلت أيضاً مشاركة كبيرة كما في مدينة بورج (وسط)، حيث تظاهر نحو 4800 شخص بهدوء فيما اختار نحو 500 آخرين التوجه إلى وسط المدينة رغم حظر أي تجمع فيه.

وأشارت الشرطة إلى اعتقال 18 شخصاً، كان خمسة منهم يستقلون سيارة عثر فيها على كرات معدنية يمكن استخدامها لرشق قوات الأمن.

