«كراكس ناو»: الإمارات الوطن الثاني لكل المسيحيين

المصدر: دبي- البيان

وصفت مجلة «كراكس ناو» الأمريكية المعنية بشؤون المسيحيين الكاثوليكيين حول العالم الإمارات بأنها الوطن الثاني لكل المسيحيين. ونشرت المجلة أمس تقريراً خاصاً عن حياة المسيحيين في الإمارات بعنوان «الكاثوليك يمارسون حياة دينية مزدهرة في الإمارات المسلمة»، بمناسبة الزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، للدولة من 3 حتى 5 فبراير المقبل، ضمن جولة هي الأولى لبابا الكنيسة الكاثوليكية في شبه الجزيرة العربية. وتضمن مقابلات مع مقيمين في الإمارات يتبعون المذهب الكاثوليكي.

وقال الأب جيمس كادوكان، من كنيسة «سانت جوزيف» الكاثوليكية في أبوظبي: «حكام الإمارات كرماء ومتسامحون، ويسمحون لنا بممارسة شعائرنا في أماكن العبادة الخاصة بنا، وهذا شيء نشعر بامتنان عميق حياله».

وأضاف كادوكان بقوله: «اتخذت الإمارات خطوة هائلة بتوجيه الدعوة إلى البابا فرنسيس لزيارتها، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لترسيخ مبدأ التسامح، سواءً في الإمارات، أو في المنطقة بأكملها». وقال جوزيف خديج، وهو لبناني مسيحي يقيم في الإمارات منذ عام 1982: «نمارس شعائرنا هنا في الإمارات على نحوٍ تام». وأضاف: «يجب أن يفهم العالم أن زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات شيء لم نكن لنتخيل مطلقاً حدوثه في حياتنا».