يونكر يدعو إلى جهود مكثّفة لتفادي «بريكست» بلا اتفاق

المصدر: بوخارست، لندن - وكالات

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس، أنه يجب بذل «جهودٍ مكثفة» لتفادي سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» دون اتفاق، من الآن حتى موعد تصويت البرلمان البريطاني الثلاثاء المقبل على نصّ الاتفاق لإقراره.

وأكد يونكر أنه والمفوضية الأوروبية بقيا على تواصل مستمر مع الحكومة البريطانية، فيما تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى حجج جديدة لإقناع برلمانها بالمصادقة على الاتفاق.

وأعلن يونكر في مؤتمر صحفي في بوخارست أن «خيار عدم الاتفاق سيكون كارثة لنا ولأصدقائنا البريطانيين، ولذلك يجب بذل كل الجهود حتى الثلاثاء لتحقيق خاتمة ناجحة لهذا المشروع المهم».

ومع معارضة النواب البريطانيين للاتفاق، تسعى ماي إلى تلقّي ضمانات من شركائها الأوروبيين، خصوصاً في ما يتعلق بحلّ مسألة الحدود الإيرلندية المسماة «شبكة أمان». والحلّ المذكور من المفترض أن يمنع عودة حدود فعلية بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية إذا لم يتم التوصل إلى حلّ بديل لحين موعد الانفصال.

من جهته، أكد ناطق باسم الحكومة البريطانية أن ماي ستحصل على تلك الضمانات قبيل «التصويت» على اتفاق الخروج الثلاثاء وستعلنها بعد غدٍ.