ألمانيا تمنح نصف اللاجئين الأتراك منذ 2016 حق اللجوء

المصدر: ■ برلين - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أمس، أن نصف اللاجئين الأتراك الذين قدموا أوراق لجوئهم للسلطات الألمانية منذ صيف عام 2016، حصلوا على حق اللجوء السياسي والحماية في الأراضي الألمانية.

جاء ذلك في رد إحاطة للوزارة الألمانية لحزب اليسار الألماني الذي قدم هذه المعلومات للصحفيين من دون ذكر أرقام عن أعداد اللاجئين الأتراك إلى الأراضي الألمانية، مكتفياً بإعلان نسبة القبول.

وقالت نائبة رئيس الكتلة النيابية للحزب في البرلمان الألماني سيفيم داغديليم في تصريح، إن تركيا «لا تعد بلداً آمناً، والوضع الأمني فيها بالنسبة للمعارضين والمثقفين يزداد سوءاً».

ووجهت داغديليم انتقادات للحكومة الألمانية، متهمة إياها بالتساهل مع الحكومة التركية على أصعدة «حقوق الإنسان وقمع الحريات، لا سيما حرية الصحافة والتعبير عن الرأي»، وفقاً لوكالة «كونا».

يشار إلى أن السلطات الألمانية المختصة سجلت منذ محاولة الانقلاب الفاشل بتركيا في 15 يوليو 2016 ارتفاعاً في وتيرة تقديم طلبات اللجوء من رعايا أتراك.