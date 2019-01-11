32 قتيلاً بهجمات لطالبان في أفغانستان

المصدر: كابول ـ وكالات

أعلن مسؤولون محليون أن حركة طالبان نفذت سلسلة من الهجمات على نقاط أمنية في أربعة أقاليم أفغانية في وقت مبكر من يوم أمس أسفرت عن مقتل 32 من أفراد الأمن وعناصر موالية للحكومة.

وقال مولاي كرامة الله، العضو بمجلس إقليم تخار، شمالي البلاد، إن ما لا يقل عن ثمانية من رجال الشرطة قتلوا عقب هجوم نفذه مسلحو طالبان استهدف موقعهم.

وأضاف أن نحو 14 شخصاً آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع بمنطقة خاوجا خار بالإقليم. من ناحية أخرى، قتل سبعة رجال شرطة في إقليم بغلان، شمالي البلاد، عندما هاجم مسلحون من طالبان موقعهم الليلة قبل الماضية وذلك بحسب ما ذكره العضو بمجلس الإقليم، ظريف ظريف. وأضاف أن خمسة من رجال الشرطة، على الأقل، أصيبوا في الهجوم الذي وقع بضواحي بول أي خمري، عاصمة الإقليم.

وفي إطار متصل، قتل سبعة من قوات الأمن في هجمات لطالبان بإقليم بادجيس غربي البلاد. كما أسفرت الهجمات التي وقعت في منطقة اب كامري عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً، وذلك بحسب ما قاله عضو مجلس الإقليم ناصر نازاري.

وأودى هجوم لطالبان بحياة أربعة من رجال الشرطة في إقليم جوزجان في شمال البلاد، بحسب ما قاله مسؤول بالإقليم، في ظل تصاعد هجمات المسلحين في أنحاء الأقاليم الشمالية. وقال أبو الحي حيات، رئيس المجلس المحلي، إن الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش في منطقة «فايز آباد» أسفر عن إصابة ستة آخرين.