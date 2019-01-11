استقالة رئيس وزراء تايوان

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلن رئيس وزراء تايوان لاي تشينج - تي، أمس، أنه سيستقيل من منصبه اليوم الجمعة، بعد الانتكاسة التي أصيب بها حزبه في الانتخابات المحلية التي جرت نوفمبر الماضي.

وأعرب لاي تشينج - تي عن تقديره للبرلمان الذي استكمل مناقشة مقترح الموازنة التي تقدم بها. وقال لاي للصحافيين قبل أن يعرب رسمياً عن تقديره للنواب داخل مبنى البرلمان: «وافق البرلمان على الموازنة المقترحة. الوقت انتهى. سوف أعقد اجتماعاً قبل أن يستقيل أعضاء حكومتي بشكل جماعي».

وأضاف لاي تشينج - تي أن رئيسة تايوان تساي إنج - ون وافقت على خطته للرحيل عن المنصب، وستعلن عن شخصية من سيخلفه في المنصب.