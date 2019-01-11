سيؤول تدعو بيونغيانغ لخطوات جريئة قبل قمة ترامب وأون

المصدر: سيئول - رويترز

دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن، أمس، كوريا الشمالية إلى اتخاذ خطوات جريئة نحو نزع السلاح النووي، مثل التخلي عن الصواريخ بعيدة المدى، لدفع الولايات المتحدة لتقديم تنازلات وسط جمود طويل في مفاوضاتهما النووية.

وقال مون جيه - إن إنه سيكون على بيونغيانغ أيضاً السعي إلى حل وسط في قمة ثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال إنها قد تعقد قريباً، من أجل إنهاء الجمود.

وقال مون جيه-إن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأزرق الرئاسي في سيئول إن على كوريا الشمالية اتخاذ خطوات ملموسة بشكل أكبر، مثل التخلي عن صواريخها الباليستية العابرة للقارات والمتوسطة المدى، وتفكيك خطوط إنتاج الأسلحة والمجمعات النووية الأخرى، لضمان تقديم واشنطن تنازلات مثل تخفيف العقوبات.

وأضاف أن تقليل التزامات الولايات المتحدة العسكرية، مثل سحب قوات أو عتاد استراتيجي من المنطقة، سيكون خياراً غير مرجح بالنسبة لواشنطن.