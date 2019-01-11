باراغواي تقطع علاقتها بفنزويلا

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن رئيس باراغواي ماريو عبده أنه قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا، وأنه سيسحب على الفور الدبلوماسيين الموجودين في كراكاس.

وأدلى عبده بالتصريحات بعد دقائق من أداء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين الدستورية التي قاطعها معظم قادة دول أمريكا اللاتينية لفترة جديدة في المنصب، متجاهلاً انتقاداً عالمياً بأن زعامته غير مشروعة بعد انتخابات أثارت خلافاً واسعاً العام الماضي. وقال رئيس باراغواي، في خطاب بثه التلفزيون: «ليست هناك عواقب سيئة عند الدفاع عن قضايا عادلة.. وقضية الحرية والديمقراطية قضية عادلة».

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد حيال الولاية الجديدة لمادورو، مشيراً إلى أن ذلك يبعد كثيراً إمكانية حل الأزمة في البلاد.