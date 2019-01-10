أوروبا تتوسّد البرد وتلتحف الثلوج

المصدر: عواصم - وكالات

تعاني مناطق عدة من العالم، وبخاصة دول أوروبا، موجة برد قارس وثلوج، فالنمسا تواجه طقساً أشد برودة خلال الأيام المقبلة، مع توقع الأرصاد أن تهطل الثلوج بكميات كبيرة تصل إلى ارتفاع 10 أقدام.

وقالت مجلة زايت الألمانية إن أجزاء من النمسا شهدت بالفعل مزيداً من الثلوج هذا الشهر أكثر من المعتاد في مثل هذا الشهر من العام الماضي، مع توقع المزيد من الثلوج في نهاية الأسبوع.

وقال مسؤولون إن هناك تحذيرات كبيرة من حدوث انهيارات ثلجية في ولاية سالزبورغ، وهو الأمر الذي يهدد بضرب الموسم السياحي في جبال الألب.

ووفقاً لصحيفة بيلد الألمانية، فإن 14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم نتيجة الثلوج، بما في ذلك امرأة كانت محاصرة تحت انهيار ثلجي، وتوفيت أثناء محاولة عمال الإنقاذ إخراجها.