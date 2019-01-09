إصابة 20 طفلاً في هجوم بمطرقة على مدرسة صينية

المصدر: بكين - وكالات

أصيب 20 طفلاً بجروح في هجوم على مدرسة ابتدائية في بكين أمس، وجروح ثلاثة منهم خطيرة، وفق السلطات المحلية.

وقال مسؤول الإدارة المحلية في حي شيشنغ الواقع غربي بكين، إن مشتبهاً به «تحت السيطرة» والتلاميذ الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

كما ذكرت حكومة المقاطعة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي أن ثلاثة أطفال أصيبوا بجروح خطيرة، لكنها غير مهددة للحياة.

ووقع الهجوم عند الساعة 3.17 بتوقيت غرينيتش، نفذه رجل يحمل مطرقة، كما أفادت وسائل إعلام.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن مدير المدرسة صرّح لأولياء الأمور بأن المشتبه به هو موظف سابق «ساخط» تمت إقالته. ولم تكشف الشرطة بعد الدوافع وراء الهجوم، مكتفية بالقول إن حالة كل الأطفال مستقرة، مشيرة إلى أنها تحقق في الحادث.