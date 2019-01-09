زعيم كوريا الشمالية يزور الصين

المصدر: بكين - أ ف ب

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس إلى بكين في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ فيما تجري التحضيرات لقمة ثانية محتملة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبدأت الزيارة وسط سرية تامة ولم يظهر كيم علناً منذ أن مر موكب يعتقد أنه كان يقلّ الوفد المرافق للزعيم الكوري الشمالي محطة قطار في بكين وسط إجراءات أمنية مشددة في وقت مبكر أمس. وأوردت محطات التلفزة الصينية بياناً منذ الصباح حول هذه الزيارة لكن من دون أن تبث أي صور لها. وأفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء بأن الزعيم الكوري الشمالي وصل صباح أمس على متن قطار خاص إلى محطة القطارات في بكين في زيارة تستمر لغاية غد الخميس.