إصابة نائب ألماني في هجوم لدوافع سياسية

أصيب نائب ألماني من اليمين المتطرف بجروح خطرة في هجوم «له دوافع سياسية» شمالي ألمانيا، وفقاً للشرطة أمس.

وتعرّض النائب فرانك ماغنيتس، المسؤول عن حزب البديل لألمانيا في بريمن، لهجوم وسط المدينة بعد ظهر الاثنين. وقالت الشرطة: «نظراً إلى أنشطة الضحية، نعتقد أن هذا الهجوم له دوافع سياسية».

ونشر الحزب صورة لماغنيتس يرقد فاقداً للوعي على سرير في المستشفى، ووجهه متورم ونازف من جرح بالغ في جبهته. وقال إن ثلاثة رجال ملثمين نفّذوا الهجوم.

وأضاف الحزب، في بيان: «ضربوه بقطعة خشب حتى فقد وعيه، ثم ركلوه على الأرض» مؤكداً أن عامل بناء تدخل لوقف الهجوم.

وقال الحزب: «إنه يوم أسود بالنسبة إلى الديمقراطية في ألمانيا». برلين - أ.ف.ب