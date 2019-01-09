اتهام قضائي أمريكي لمحامية روسية على صلة بفريق حملة ترامب

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أعلن المدعي الفدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان، في بيان أمس، أنه تم توجيه تهمة إعاقة عمل القضاء إلى محامية روسية التقت العديد من أعضاء فريق حملة دونالد ترامب عام 2016.

ووجهت إلى المحامية ناتاليا فيسلنيتسكايا تهمة تلفيق أدلة في قضية رفعتها الحكومة الأمريكية في 2013 ضد شركة «بريفيزون هولدنغز» الروسية متّهمة بعملية احتيال ضريبي بقيمة 230 مليون دولار في موسكو.

وجاء في الاتهامات أن الأموال جاءت من برنامج احتيال يتعلق باستعادة أموال ضريبية كشفه المحامي سيرغي ماغنيتسكي الذي اعتقلته السلطات الروسية وتوفي في السجن في 2009 بسبب حرمانه، بحسب ما تردد، من العلاج من أمراض خطرة.

وذكر محقق الأمن الداخلي أنغيل ميلنديز أن فيسلنيتسكايا «مطلوبة شخصياً الآن في الولايات المتحدة بتهمة تضليل المحققين الأمريكيين عمداً».

والاعتقال ليس مرتبطاً، على الأقل ظاهرياً، بتحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا في انتخابات 2016.

وركز مولر على اجتماع تم في 9 يونيو 2016، عرضت خلاله فيسلنيتسكايا على حملة ترامب كشف معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.