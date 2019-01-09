المؤتمر الوطني الهندي يحتفل بالذكرى الـ 150 لميلاد الماهاتما غاندي في دبي

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي بعد غد الجمعة رئيس المؤتمر الوطني الهندي راهول غاندي، الذي سيكون الضيف الرئيس في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 150 لميلاد الماهاتما غاندي.

وقال رئيس لجنة المؤتمر الوطني الهندي في دولة الإمارات هيمانشو وياس، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس: «إن الهدف الرئيس لزيارة راهول غاندي، رئيس أقدم حزب سياسي في الهند، هو إعلان تضامنه مع مبادرة «عام التسامح 2019» في دولة الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بداية هذا العام».

وأضاف هيمانشو أن راهول غاندي قال في مقابلة صحفية في نيودلهي قبل توجهه للإمارات: «تعد الإمارات وطناً ثانياً لأكثر من 3.8 ملايين من الهنود المهاجرين، ما يدل على علاقة دولة الإمارات المميزة مع الهند عبر عقود عدة من التعاطف الودي والثقة المتبادلة».

يذكر أن هذا الحدث يصادف مبادرة «عام التسامح 2019» في دولة الإمارات، وسيخاطب راهول غاندي في الاجتماع حول موضوع «جهود الهند تحت رئاسة الزعيم العالمي وأبو الهند الروحي الماهاتما غاندي من أجل تحقيق التسامح» الذي هو الأكثر ملاءمة في عالم اليوم، حيث سيتم تنظيم مختلف البرامج الثقافية والفنية من قبل مئات الفنانين الموهوبين، التي ستسلط الضوء على التاريخ الطويل للتفاعل الثقافي بين الهند والإمارات العربية المتحدة.

كما أفاد المنظمون أنهم سيجعلون هذا الحدث لا ينسى من خلال تكريم حفيد سيدة الهند الحديدية، وسيكون الحدث الأول من نوعه خارج الهند، الذي سيشارك فيه راهول غاندي في عام 2019.