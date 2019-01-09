بدء محاكمة المتهمين باغتيال السفير الروسي في تركيا

المصدر: إسطنبول - د ب أ

انطلقت أمس في أنقرة إجراءات محاكمة 28 شخصاً، بينهم فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، في قضية اغتيال السفير الروسي في تركيا عام 2016. ووفقاً لوكالة «الأناضول» التركية فقد مثل 14 من المشتبه بهم، 9 منهم محتجزون بالفعل، في قاعة المحكمة، بينما جرى توصيل قاعة المحكمة بأربعة محتجزين آخرين عبر دائرة تلفزيونية. وتجري محاكمة بقية المشتبه بهم، ومن بينهم غولن، غيابياً.

وفي نوفمبر الماضي، وجّه الادعاء في أنقرة اتهامات لغولن و27 آخرين على خلفية اغتيال السفير أندريه كارلوف عام 2016.

ووفقاً للوكالة التركية، فإن لائحة الاتهامات، التي تضم 609 صفحات، وجّهت للمشتبه بهم اتهامات بالانضمام لمنظمة إرهابية، والقتل العمد، وغيرها من الاتهامات. وتضمنت اللائحة اتهاماً لغولن وشبكته، التي تتهمها أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016، بالسعي لتخريب العلاقات بين أنقرة وموسكو.