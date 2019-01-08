الزعيم الكوري الشمالي يصل إلى محطة القطارات في بكين

المصدر: وكالات

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وصل صباح الثلاثاء على متن قطار خاص إلى محطة القطارات في بكين في زيارة تستمر لغاية الخميس ويلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأرفقت "يونهاب" نبأها بصورة بدا فيها قطار الزعيم الكوري الشمالي المميّز بلونه الأخضر الغامق والخط الأصفر الأفقي الذي ينتصفه وهو يدخل المحطة في تمام الساعة 10,55 (02,55 ت غ).

وكانت كوريا الشمالية أكدت أنّ زعيمها بدأ الإثنين زيارة إلى الصين تستمر ثلاثة أيام ويلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ كيم "يزور الصين من السابع ولغاية العاشر من يناير ... بدعوة من شي جين بينغ".