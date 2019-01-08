أوامر باعتقال عشرات الجنود في تركيا بتهمة «غولن»

المصدر: أنقرة - وكالات

أصدر الادعاء التركي، أمس، أمراً باعتقال 100 جندي للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأوردت وكالة الأناضول للأنباء أن أوامر الاعتقال جاءت نتيجة لتحقيقات بشأن اتصالات جرت عبر هواتف عامة تعمل بمقابل نقدي بين أفراد يشتبه بكونهم أعضاء في شبكة غولن، وتابعت أن العمل جارٍ لتنفيذ الاعتقالات.

وتنفذ الشرطة مداهمات بشكل منتظم ضد أنصار مزعومين لغولن منذ انقلاب يوليو 2016 الفاشل الذي أودى بحياة 250 شخصاً. وينفي غولن ضلوعه في الأمر.