سفينة تحمل علم بنما تغرق في البحر الأسود

المصدر: أنقرة - أ.ف.ب

قتل ستة من أفراد طاقم سفينة شحن تحمل علم بنما بعد غرقها قبالة ساحل تركيا على البحر الأسود.

وصرح عثمان كايماك محافظ سامسون شمال تركيا لوكالة أنباء الأناضول أنه تم إنقاذ سبعة آخرين بعد أن واجهت السفينة «فولغا بولت 214» مشاكل على بعد 80 ميلاً بحرياً عن سامسون وأرسلت إشارة استغاثة.

ونُقل أفراد الطاقم الذين عثر عليهم أحياء إلى المستشفى.

وكان مكتب الحاكم ذكر في البداية أن طاقم السفينة مؤلف من 13 فرداً بينهم تسعة أوكرانيين وأذريان وروسيان.

إلا أن السفارة الروسية في أنقرة قالت على تويتر إنه لا يوجد روس من بين أفراد الطاقم.