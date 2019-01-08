ترامب يزور الحدود الأميركية-المكسيكية الخميس

المصدر: وكالات

يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الحدود الأميركية-المكسيكية، بحسب ما أعلنت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، في وقت تراوح المفاوضات الهادفة لإنهاء "إغلاق" حكومي مكانها بسبب الخلاف حول بناء جدار حدودي بين البلدين.

وأعلنت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز على تويتر أن "الرئيس دونالد ترامب سيتوجّه الخميس إلى الحدود الجنوبية للقاء المتواجدين في الصفوف الأمامية (للدفاع عن) الأمن القومي و (التصدي لـ)الأزمة الإنسانية".

ولم تحدد المتحدّثة المنطقة التي سيزورها ترامب.

ويأتي الإعلان عن الزيارة في وقت يرفض كل من البيت الابيض والديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي تقديم تنازلات في إحدى أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها الولاية الرئاسية لترامب.

ويطالب ترامب بتخصيص 5,6 مليارات دولار لبناء جدار حدودي من أجل منع عبور المهاجرين إلى بلاده، وهو ما يرفضه الديمقراطيون ويعتبرونه مناورة سياسية.

وأدّى النزاع بين الرئيس الجمهوري والمعارضة الديموقراطية إلى إغلاق ربع الإدارات الفدرالية لعدم إقرار موازنة لها.

وقد تحوّل الخلاف الذي بدأ على خلفية نقاش حول كيفية وقف الهجرة إلى اختبار قوة بين الرئيس والحزب الديمقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب بعد فوزه في انتخابات منتصف الولاية التي أجريت في تنوفمبر.