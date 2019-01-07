هل تسلل زعيم كوريا الشمالية بقطاره السري إلى الصين؟

المصدر: ا ف ب

دخل قطار كوري شمالي خاص الأراضي الصينية في وقت متأخر الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، ما يثير تكهنات بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ربما يكون في طريقه إلى بكين.

وعبر القطار الحدود عند نحو الساعة 10,15 مساء بالتوقيت المحلي (13,15 ت غ) ويتوقع أن يصل العاصمة الصينية صباح الثلاثاء، بحسب ما أوردت الوكالة نقلا عن مصادر موثوقة.

والصين هي الحليف الدبلوماسي الرئيسي لكوريا الشمالية ومصدرها الرئيسي للتجارة والمساعدات. وزار كيم الصين ثلاث مرات العام الماضي للقاء الرئيس الصيني شي جينبنغ بعد أكثر من ست سنوات من تسلمه الرئاسة.

ولم يتم الإعلان عن تلك الزيارات مسبقا، وكانت المؤشرات المبكرة على الزيارة الأولى التي جرت في مارس عندما رصد قطار كيم يدخل بكين.

وجاءت تلك الزيارة قبل لقاء كيم برئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي مدينة داندونغ الحدودية الصينية أغلقت عشرات سيارات الأمن الطرق المحيطة بمحطة القطار وانتشر فيها عشرات رجال الشرطة قبل أن يمر القطار، بحسب يونهاب، التي قالت إنه تم فتح الطرق فيما بعد.