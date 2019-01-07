هدية ميغان لكايت

تحتفل دوقة كامبريدج هذا العام، بحلول عيد ميلادها السابع والثلاثين، وسط عدد من الأقاويل والشائعات، حول خلافاتها المتكررة مع ميغان ماركل. إلا أن مصادر مطلعة، أكدت أن زوجتي الأميرين بدتا على اتفاق تام خلال المناسبات الرسمية في احتفالات القصر الأخيرة، وأن ماركل ستختار هديةً مميزةً جداً لكايت، علماً بأنها انتقت لها في عيد ميلادها الفائت، هديةً شخصيةً.

وقال أحد المطلعين على الأمور لصحيفة «صن» البريطانية: «اشترت ميغ هدية صغيرة لكايت، عبارة عن مفكرة أحلام ذكية، مصنوعة من الجلد، لتدون خواطرها وأفكارها، وقد أحبتها كايت بالفعل».

وعلى الرغم من أن الحديث عن وجود خلافات بين الدوقتين قد انتشر في الآونة الأخيرة، قال المصدر: «لقد كانتا تضحكان معاً، بحيث لن تلاحظ وجود أي توتر بينهما».

وسرت بعض الأخبار عن تشديد القصر حال وجود مشكلات، ضرورة إبعادها عن الأعلام. كما ألمح مراقبون إلى أن الخلاف الفعلي، هو بين ميغان والأمير ويليام، الذي اعترض بدايةً على علاقة أخيه بماركل وانضمامها إلى العائلة الملكية، ومقارنتها بكايت.

وأعرب المعجبون عن اعتقادهم بأن الأمير ويليام، تعمّد تجاهل زوجة أخيه، التي حاولت فتح حديث معه، إلا أنه انهمك في تسوية الوشاح الذي كان يرتديه، وتفادى النظر إليها.