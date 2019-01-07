المصدر: مانيلا - وكالات

قضى ما لا يقل عن 126 شخصاً في العاصفة التي اجتاحت وسط الفلبين نهاية ديسمبر الماضي، معظمهم في انزلاقات تربة. وكانت الحصيلة السابقة تفيد بسقوط 68 قتيلاً جراء العاصفة التي ضربت جزر شرقي الأرخبيل ووسطه في 29 ديسمبر متسببة بفيضانات.كذلك لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في منطقة بيكول الجبلية إلى جنوب شرقي مانيلا، وفق ما أوضح مسؤولون في أجهزة إدارة الكوارث الطبيعية.

3

لقي ثلاثة أشخاص في اليونان حتفهم بسبب موجة صقيع غير مألوفة تشهدها البلاد.وعُثر على سيدة متوفاة جراء الصقيع في السيارة وعلى جثتي الرجلين بعدما جرفتهما المياه، بحسب ما أعلن عناصر الدفاع المدني. أثينا- أ.ف.ب