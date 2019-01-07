محمد الخامس يتنحى عن عرش ماليزيا

المصدر: كوالالمبور - وكالات

تنحى السلطان محمد الخامس، سلطان ماليزيا، عن العرش أمس، ليصبح أول سلطان يتنحى عن حكم البلاد قبل انتهاء فترة ولايته البالغة 5 أعوام. وقال القصر في بيان إن هذا القرار يسري بشكل فوري.

ولم يتم تقديم أي سبب للتنحي. وهناك 9 أسر ملكية لماليزيا تتناوب الجلوس على العرش. واختيار السلطان المقبل يقرره تصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من جميع الأسر الملكية التسع.

وأضاف بيان القصر أن السلطان يشعر بامتنان للفرصة التي منحه إياها مجلس الحكام ووجّه الشكر لرئيس الوزراء والحكومة.

وأوضح: «عمل السلطان محمد الخامس على الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه بصفته رأس الدولة، وكان ركيزة للاستقرار ومصدراً للعدالة».

ويأتي تنحيه بعد أسبوع من استئنافه مهامه بعد أن حصل على إجازة مرضية لمدة شهرين.

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر صور يزعم أنها للسلطان وهو يتزوج في روسيا.