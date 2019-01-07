الكونغو ترجئ إعلان نتائج الانتخابات

المصدر: كينشاسا - رويترز

أعلن رئيس مفوضية الانتخابات في الكونغو الديمقراطية، كورنيلي نانجا، أن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي جرت في 30 ديسمبر الماضي ستؤجَّل إلى ما بعد الموعد النهائي الذي كان مقرراً يوم أمس. وأضاف أن المفوضية لم تتلقَّ سوى 17 في المئة فقط من الكشوف الخاصة بتجميع نتائج فرز أصوات الناخبين، ولا تعرف متى ستكون النتائج جاهزة.

ويمثل هذا التأجيل أحدث انتكاسة في انتخابات شابها سوء التنظيم لاختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا الذي حكم الكونغو الديمقراطية منذ اغتيال والده في 2001.

وكان يمكن أن تمثّل هذه الانتخابات أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ الاستقلال عن بلجيكا في 1960، ولكن التوترات تصاعدت بعد أن أبلغ مراقبون عن سلسلة من المخالفات التي تقول المعارضة إنها جزء من محاولات الحزب الحاكم لسرقة الانتخابات.