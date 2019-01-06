مقتل وإصابة 7 بإطلاق نار في كاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة بإطلاق نار وقع في صالة للعب البولينغ في مدينة تورانس على مشارف لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وقالت الشرطة في وقت مبكر من صباح أمس إنها تبحث عن مشتبه به أو عدد من المشتبه بهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع عقب مشاجرة في صالة جابل هاوس للبولينغ.

وقالت شرطة تورانس إن ضباطها استجابوا لبلاغ عن إطلاق أعيرة نارية في الموقع الذي وجدوا فيه عدداً من الضحايا، ونقل اثنان إلى المستشفى فيما قرر اثنان آخران من المصابين تلقي العلاج في مكان من اختيارهما، وقتل ثلاثة أشخاص في موقع إطلاق النار، وقد طلبت الشرطة من المواطنين الأميركيين الابتعاد عن المنطقة.

تحقيق ومتابعة

وأضافت الشرطة في بيان: «المحققون يجرون تحقيقاً للمتابعة ويعملون على تحديد هوية المشتبه به أو المشتبه بهم الضالعين في الأمر». وتحدث بعض زبائن الصالة عن وقوع مشاجرة قبل سماع دوي الطلقات النارية.

وقال جيسوس بيريز مدير صالة جابل هاوس للبولينغ لصحيفة «لوس أنجليس تايمز» إنه سمع نحو أربع طلقات نارية. وأضاف للصحيفة ذاتها: «ركضنا فحسب للاحتماء وراء طاولة تقديم المشروبات، لأننا سمعنا بعد المشاجرة صوت طلقات».

يشار إلى أن تورانس تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً إلى الجنوب من لوس أنجليس.