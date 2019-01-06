إيران تقر بفشل تجنّب العقوبات الأميركية وتبحث عن مشترٍ لنفطها

المصدر: طهران - وكالات

أكد نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني نيا، أمس أن كل الدول التي حصلت على إعفاء من الولايات المتحدة لشراء كمية محددة من واردات النفط الإيراني ملتزمة بالعقوبات الأميركية، وعبّر عن أمل طهران في العثور على مشترين جدد.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي، وأعادت فرض عقوبات على طهران لتقييد القطاعين المصرفي والنفطي، فيما سمحت بشكل مؤقت لثمانية مشترين بمواصلة شراء الخام من إيران.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زماني نيا قوله: «الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى حصلت على إعفاءات من الولايات المتحدة لاستيراد النفط الإيراني، لا تريد شراء حتى ولو برميل نفط واحداً آخر من إيران».

وإضافة إلى الدول التي ذكرها المسؤول الإيراني فقد منحت الولايات المتحدة الإعفاء الذي يستمر لمدة 180 يوماً لإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا.