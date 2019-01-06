الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى الاستعداد للمعارك

المصدر: بكين- رويترز

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ قوات بلاده المسلحة إلى تعزيز قدراتها لمواجهة الطوارئ، وبذل كل ما يمكن للاستعداد للمعارك. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي جينبينغ خلال اجتماع له مع كبار القادة العسكريين قوله خلال الاجتماع، إن بلاده تواجه مخاطر وتحديات متزايدة، وإن على الجيش العمل على تأمين احتياجاتها الأمنية والتنموية.

وأضاف شي جينبينغ، وهو أيضاً رئيس اللجنة العسكرية المركزية، إن على القوات المسلحة ابتكار استراتيجيات مواكبة للعصر الحديث، وتحمّل مسؤوليات الإعداد للحروب وشنها». وكان شي جينبينغ قد صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن بلاده لا تزال تحتفظ لنفسها بحق اللجوء للقوة لتحقيق «الوحدة» مع تايوان ومنع استقلالها. جاء ذلك بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقانون يؤكد التزام بلاده بأمن تايوان.