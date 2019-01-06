قرار رسمي بإنشاء كنيسة مستقلة في أوكرانيا

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

وقع بطريرك القسطنطينية برثلماوس، أمس، القرار الرسمي بإنشاء كنيسة أوكرانية مستقلة عن الكنيسة الروسية، في قداس احتفالي في إسطنبول بحضور الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو.

واعتبر بوروشنكو، أن «هذا الحدث تاريخي»، موجهاً إلى البطريرك عبارات الامتنان الكبيرة باسم الشعب الأوكراني. مضيفاً، «لقد وصلنا إلى هنا بعد وقت طويل». وحضر القداس أيضاً الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يوشينكو.

وأعلن البطريرك برثلماوس ومقره إسطنبول في أكتوبر الماضي القرار التاريخي بالاعتراف بكنيسة أرثوذكسية مستقلة في أوكرانيا، ما أثار غضب الكنيسة الروسية التي استنكرت ما اعتبرته «انشقاقاً»، وقطعت علاقتها مع القسطنطينية جراء ذلك.

وفي الشهر الماضي، أعلن مجمع انعقد في كييف قيام الكنيسة الجديدة، واضعاً نهاية لـ 332 سنةً من وصاية الكنيسة الروسية على أوكرانيا، واختار على رأسها المطران إبيفانيوس البالغ من العمر 39 عاماً.