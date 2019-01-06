أنصار رافالومانانا يرفضون نتائج الانتخابات في مدغشقر

المصدر: انتاناناريفو - د.ب.أ

أطلقت الشرطة في مدغشقر الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات مستمرة منذ خمسة أيام لأنصار مارك رافالومانانا، الذي خسر جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. ويقول رافالومانانا إن الانتخابات التي أجريت في 19 ديسمبر الماضي، تم تزويرها وطالب بمراجعة من قبل المحكمة الدستورية، ومن المقرر أن تعلن المحكمة النتائج النهائية بعد غدٍ الثلاثاء.

وأعلنت اللجنة الانتخابية أندري راجولينا فائزاً مؤقتاً بالانتخابات.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن قوات الشرطة والجيش اشتبكت مع أنصار المرشح المهزوم في العاصمة، أنتاناناريفو، أمس، بعد يوم من إصدار الحكومة أمراً باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المدينة وحظر المزيد من المسيرات.