زلزالان يضربان غرب وشرق إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - وام

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر أمس، غرب هالماهيرا بمقاطعة مالوكو في أقصى شرق إندونيسيا.

وأفاد بيان الأرصاد الجوية وفقاً لوكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية «أنتارا» أمس بأن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد البحري العاتي التسونامي.

كما ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر مدينة جايابورا عاصمة مقاطعة بابوا غرب إندونيسيا.

وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال يقع على بعد 13 كم شمال شرق جايابورا وعلى عمق 10 كيلو مترات وفقاً للمعلومات الواردة من مكتب الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بمدينة جايابورا.