المصدر: ليما-وكالات

أكد وزراء خارجية 12 دولة في أميركا اللاتينية وكندا أن حكوماتهم لن تقبل بنيكولاس مادوروس كرئيس لفنزويلا لدى أدائه القسم لولاية ثانية مدتها ست سنوات الأسبوع المقبل.

وباستثناء المكسيك، أفادت «مجموعة ليما» أنها لن تعترف بحكومة مادورو الاشتراكية المتشددة، وذلك عقب اجتماع عقدته في عاصمة البيرو لمناقشة سبل تكثيف الضغط الدولي على النظام، الذي انهار في عهده اقتصاد الدولة الغنية بالنفط.

وقال وزير خارجية البيرو نيستور بوبوليزيو إن المجموعة «أوصلت رسالة سياسية قوية» قبيل تنصيب مادورو في 10 يناير.

وأعيد انتخاب مادورو في 20 مايو في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة وقوبلت بإدانات واسعة من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة التي وصفتهابـ«المزيّفة».