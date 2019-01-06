أفغانستان: «طالبان» تختطف 15 مدنياً في الغرب وتحرير 12 في الجنوب

المصدر: كابول- وكالات

ذكر مسؤولون أفغان أن مسلحي طالبان اختطفوا 15 موظفاً حكومياً على الأقل كونهم رهائن في إقليم فراه غربي البلاد، بعد ساعات من تحرير مجموعة أخرى من 12 مدنياً من سجن تابع لطالبان في إقليم هلمند جنوبي البلاد .

وكان الموظفون في طريقهم إلى عملهم في ضواحي مدينة فراه، عاصمة الإقليم عندما احتجزهم المسلحون، طبقاً لما ذكره عضوا المجلس المحلي، خير محمد نورزاي وداد الله قانه. وأضاف المسؤولان أنه ربما تم نقلهم إلى منطقة «بوشت رود» بالإقليم، ومن ناحية أخرى، جرى تحرير 12 مدنياً على الأقل من سجن تابع لطالبان في إقليم هلمند، من خلال عملية عسكرية.