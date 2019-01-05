ترامب: متمسكون بالجدار

المصدر: ■ واشنطن - وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه اتفق مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على إنهاء الإغلاق الحكومي.

وأبدى ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بقادة في الكونغرس، تمسكه ببناء الجدار الحدودي الجنوبي مع المكسيك، قائلاً: «يجب علينا بناء جدار حدودي مع المكسيك». وأوضح الرئيس الأميركي أنه اتفق مع المشرعين الديمقراطيين على الحاجة لتحسين موانئ الدخول على الحدود الأميركية.

ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ، قال إن تلك الموانئ ستكون «أكبر وأكثر قوة» وقادرة على التعامل مع حركة مرور أكبر مع تحديث أجهزة رصد واكتشاف المخدرات.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أمس أنه تلقى طلباً جديداً من وزارة الأمن الداخلي لمساعدة حرس الحدود في مواجهة وصول المهاجرين، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيرسل قوات إضافية إلى الحدود مع المكسيك.

إلى ذلك، أعلن ترامب أن المحادثات بين واشنطن وبكين بهدف تسوية نزاع تجاري مرير بين أكبر اقتصادين في العالم تسير «بشكل جيد جداً».