تساقط الثلوج يبعث الفرح لدى سكان كابول

المصدر: ■ كابول- د.ب.أ

شعر سكان العاصمة الأفغانية كابول بحالة من الفرح والبهجة أمس، بسبب أول تساقط للثلوج هذا العام.

وبدأ الأطفال على الفور اللعب بكرات الثلج، فيما كان البعض الآخر يصنع أشكالاً من الجليد. وكان تساقط الثلوج متوقعاً بشكل كبير في كابول، كما كان محل ترحاب هذا العام، حيث إنه أحدث تغييراً للهواء مقارنة بالأيام الأخيرة التي شهدت مستويات مرتفعة من التلوث.

وفي الأسبوع الماضي، دعت السلطات السكان الذين يقدر تعدادهم بـ 4 ملايين نسمة إلى ارتداء الأقنعة وغسل أيديهم ووجوههم كل ساعتين أو ثلاث ساعات.

ومن جهة أخرى، قالت الوكالة الوطنية لحماية البيئة العام الماضي، إن 70 في المئة من مياه كابول ملوثة بالمواد الكيميائية والبكتيريا، حتى إنها أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.