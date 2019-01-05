أميركا: إيران الخطر الأبرز في المنطقة

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت الولايات المتحدة الأميركية مجدداً أن إيران هي الخطر الأبرز وأنها تلعب دوراً رئيساً في زعزعة استقرار المنطقة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن النظام الإيراني هو الخطر الأبرز في المنطقة، وأضاف: إن إيران تلعب دوراً رئيسياً في زعزعة استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده ليس لديها جدول زمني محدد لسحب قواتها من سوريا.

وبخصوص الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط والتي ستبدأ اعتباراً من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 15 من يناير الجاري أكد المسؤول الأميركي أن بومبيو سيؤكد خلال جولته دعم حلفاء واشنطن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفاً أن بومبيو سيؤكد أيضاً خلال جولته في المنطقة أن الولايات المتحدة لن تغادر الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، أعلن نائب قائد البحرية الإيرانية، أمس، أن طهران سترسل سفناً حربية لغرب المحيط الأطلسي، أي قرب السواحل الأميركية، بدءاً من مارس المقبل، في الوقت الذي تشكك تقارير بجدوى هذه الخطوة، التي تأتي خوفاً من بحرية الولايات المتحدة القريبة من إيران.

وأوضح الأدميرال، تورج حسني، أن القطع البحرية الإيرانية، ستتوجه في 21 من مارس إلى المحيط الأطلسي، في مهام قد تستمر خمسة أشهر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

وتشمل مجموعة القطع البحرية، حسب حسني، المدمرة «سهند» الحاملة للمروحيات، التي انضمت قبل شهرين إلى الأسطول الجنوبي في البحرية الإيرانية.

وتصاعدت الحرب الكلامية بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو الماضي، وإعادة فرض العقوبات على نظام طهران.