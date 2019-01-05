ميركل تزور اليونان على وقع ذكرى تظاهرات مناهضة

المصدر: ■ برلين- أ.ف.ب

تزور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليونان الخميس والجمعة المقبلين، بعد خمسة أعوام من زيارة سابقة، أثارت تظاهرات مناهضة لها على خلفية التقشف الذي كان مفروضاً يومها على اليونان.

وستلتقي المسؤولة المحافظة خصوصاً رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس الذي يستعد هذا العام لانتخابات برلمانية يبدو فيها حزبه سيريزا في وضع غير مريح. وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فييتز إن الجانبين سيبحثان القضايا الأوروبية والدولية.

وبعد ثمانية أعوام من التقشف الشديد، باتت اليونان اليوم تمول نفسها بنفسها بعدما عولت طويلاً على خطط المساعدة.

وقامت ميركل بزيارتين لليونان في أكتوبر 2012 وأبريل 2014، تخللتهما تظاهرات مناهضة لها ولسياسة التقشّف. وتحولت هذه التظاهرات التي رفعت خلالها لافتات قارنت المسؤولين الألمان بالنازيين، رمزاً لرفض خطط التقشف المالي التي فرضتها دول غنية مثل ألمانيا على جنوب أوروبا.

لكن تقارباً واضحاً سجل بين برلين وأثينا منذ ذلك الحين.