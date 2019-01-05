46 قتيلاً باعتداءات وهجمات انتقامية في بوركينافاسو

المصدر: ■ واغادوغو - وكالات

أعلن ناطق باسم الحكومة في بوركينافاسو، أمس، أن سبعة أشخاص قتلوا في هجوم شنه متشددون على قرية بوسط البلاد يوم الاثنين الماضي وأن 39 آخرين توفوا في هجمات انتقامية.

وقال ريمي داندجينو للتلفزيون الرسمي إن متشددين هاجموا قرية ييريغو التي ينتمي أغلب سكانها لعرقية موسي في مسعى لإشعال صراع عرقي.

وذكرت الحكومة أنه في اليوم التالي قتل سكان القرية سبعة رعاة من عرقية الفولاني في مكان قريب، فيما بدا أنه هجوم ثأري.

وكانت مصادر محلية وأمنية أعلنت في وقت سابق أن 13 شخصاً على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون، وتلته أعمال انتقامية طائفية في قرية ييريغو.

وقال مصدر أمني طلب التكتم على هويته إن «أفراداً مسلحين لم تعرف هوياتهم هاجموا قرية ييريغو وقتلوا ستة أشخاص، أحدهم زعيم القرية».