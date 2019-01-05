مسلحو «أراكان» يقتلون 7 عسكريين من جيش ميانمار

المصدر: ■ نايبيداو - رويترز

أعلن ناطق باسم جيش ميانمار وناطق باسم جماعة جيش أراكان المسلحة في ميانمار أن مقاتلين بوذيين بإقليم راخين قتلوا سبعة من قوات الأمن في هجمات على أربعة مواقع للشرطة في الإقليم الواقع بغرب البلاد.

ويمزق العنف الإقليم مجدداً منذ أوائل ديسمبر الماضي، عندما تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة جيش أراكان التي تسعى لمزيد من الحكم الذاتي بالإقليم الذي تسكنه أقلية بوذية. وشهد الإقليم حملة وحشية قادها الجيش العام الماضي، أدت إلى فرار مئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة. وتقول الأمم المتحدة إن الموجة الأخيرة من القتال مع جيش أراكان أجبرت 2500 مدني على النزوح عن ديارهم بحلول نهاية العام الماضي.

وقال الناطق باسم «جيش أراكان» خين ثو خا إن الجماعة هاجمت أربعة مواقع للشرطة وانتشلت في وقت لاحق سبع جثث. وأضاف أن الجماعة أسرت 12 آخرين من أفراد قوات الأمن. بالمقابل، قال ناطق باسم جيش ميانمار زاو مين تون إن قوات الأمن تقوم بالرد على هجمات أمس التي استهدفت مواقع للشرطة قرب حدود بنغلادش.