بومبيو محذّراً طهران: لن نظل متفرّجين على سياستكم المدمّرة

المصدر: عواصم - وكالات

حذّرت الولايات المتحدة إيران أمس، من المضي قدماً في ثلاث عمليات مزمعة لإطلاق صواريخ إلى الفضاء، قالت إنها تنتهك قرار مجلس الأمن لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن إيران أعلنت خططاً لإطلاق ثلاثة صواريخ خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أنها تستخدم تكنولوجيا مماثلة تماماً لتلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأضاف بومبيو: «لن تقف واشنطن موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للنظام الإيراني، وهي تعرّض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر»، مشيراً إلى أن طهران هي الراعي الأكبر للإرهاب في العالم.

من جهة ثانية، استقال وزير الصحة الإيراني من منصبه بسبب تخفيضات مقترحة في موازنة وزارته، وسط أزمة اقتصادية جراء إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران، فيما قال وكيل المركز الوطني للأبحاث الاستراتيجية للزراعة والمياه في إيران إن البلاد تواجه كارثة مقبلة خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب شح المياه.

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