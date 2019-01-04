اتفاق أميركي - كولومبي على عزل فنزويلا

المصدر: كارتاخينا (كولومبيا) - أ ف ب

اتفق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والرئيس الكولومبي إيفان دوكيه خلال اجتماع في كارتاخينا (شمال كولومبيا) على فرض عزلة دبلوماسية على فنزويلا، بهدف إعادة النظام الديمقراطي إلى هذا البلد.

وقال بومبيو في بيان مشترك مع دوكيه: «إن التقاليد الديمقراطية المتجذّرة في كولومبيا تجعل منها زعيماً طبيعياً للجهود الإقليمية الرامية لدعم الديمقراطية ودولة القانون في فنزويلا».

وأكد الوزير الأميركي أنه بحث مع الرئيس الكولومبي خلال زيارته القصيرة إلى المدينة المطلّة على ساحل البحر الكاريبي سبل التعاون مع الحلفاء الإقليميين والدوليين، لمساعدة الفنزويليين على استعادة إرثهم الديمقراطي.

ومساعدة أولئك الذين يفرّون من بلدهم الغارق في أزمة اقتصادية حادّة. أما الرئيس الكولومبي الذي تعهّد حين تولى منصبه في مطلع أغسطس الماضي عزل نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو دبلوماسياً، فدعا الدول التي تدافع عن الديمقراطية إلى رفض النظام «الديكتاتوري» الحاكم في كراكاس، الذي تسبّب بموجة هجرة في أميركا اللاتينية.