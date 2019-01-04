حاويات تحوي مادة خطرة تنفصل عن سفينة في بحر الشمال

المصدر: أمستردام - وكالات

أعلن خفر السواحل الهولنديون أن سفينة فقدت خلال الليل ما لا يقل عن 270 حاوية في المياه الألمانية في بحر الشمال، أربع منها تحتوي على مادة يمكن أن تكون خطرة.

وتحتوي الحاويات الأربع على براميل من البيروكسيد العضوي في شكل مسحوق وهي مادة شديدة الاشتعال، قد يتسبب الدخان الناجم عنها لدى احتراقها بتهيج في الأنسجة، ويستخدم هذا المركب في صناعة البلاستيك والبوليسترين.

وقالت السلطات الألمانية إنها حددت موقع واحدة من الحاويات الأربع في المياه الألمانية، في حين قال خفر السواحل الهولندي على «تويتر» إنه لم يتعرف بعد على موقع الحاويات الثلاث الأخرى، مرجحاً أنها غرقت.

ونصح خفر السواحل السكان بالابتعاد عن الحاويات وإخطار الشرطة أو رجال الإطفاء، وقالوا إنهم لا يعرفون محتوى الحاويات الأخرى.