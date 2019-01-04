أفغانستان تحتج على تصريحات ترامب بشأن «الغزو السوفيتي»

المصدر: كابول - د.ب.أ

طلبت الحكومة الأفغانية تفسيراً بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزو الاتحاد السوفيتي السابق لأفغانستان.

وقال القصر الرئاسي الأفغاني، في بيان، إنه تم تقديم طلب التوضيح عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

هذا التصريح بعد أن قال ترامب، أول من أمس، إن الاتحاد السوفيتي السابق، الذي غزا أفغانستان عام 1979، كان على حق في أن يكون هناك، لأن الإرهابيين كانوا يدخلون روسيا آنذاك. وقال وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني إن الاحتلال السوفيتي كان انتهاكاً خطراً لسلامة أراضي أفغانستان وسيادتها الوطنية.

وذكر رباني، في إشارة إلى تصريحات ترامب، أن «أي ادعاء آخر أمر يخالف الحقائق التاريخية». وقال ترامب أيضاً إن روسيا وباكستان والهند هي التي يجب أن تتدخل في أفغانستان حالياً، وليس الولايات المتحدة. وأوضح ترامب: «لماذا نحن هناك على بعد 6000 ميل؟».