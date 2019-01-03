ألمانيا تعود إلى عضوية مجلس الأمن بعد 6 سنوات من الغياب

المصدر: د ب ا

عادت ألمانيا أمس الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم بعد غياب دام 6 سنوات.

وتضمن اليوم الأول للعمل الرسمي للدول الجدد غير دائمي العضوية مناقشة لأجندة المجلس عن شهر يناير ومراسم لرفع الأعلام في نيويورك.

ومن المقرر أن تستمر فترة عضوية ألمانيا ، إلى جانب إندونيسيا وجنوب أفريقيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان ، في المجلس عامين.

وقال سفير جمهورية الدومينيكان جوزيه سينجر ، الذي ترأس بلاده المجلس في شهر يناير ، للصحفيين إن المجلس سيناقش الصراعات في الصومال والكونغو وسورية ومالي وليبيا وقبرص وجمهورية أفريقيا الوسطى هذا الشهر.