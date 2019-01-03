واشنطن تطالب روسيا بتوضيح واقعة القبض على أميركي بتهمة التجسس

المصدر: واشنطن، برازيليا - وكالات

طالبت الحكومة الأميركية روسيا بشكل ملح بتوضيح ملابسات القبض على مواطن أميركي للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وعلى هامش زيارته البرازيل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، إنه يأمل في أن تتمكن السفارة الأميركية في موسكو من التواصل مع بول ويلان خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن حكومة بلاده تريد أن تعرف ما هي التهم الموجهة إليه، وتابع أنه في حال تبين أن احتجازه غير قانوني، فسيتم المطالبة بالإفراج الفوري عنه.

كانت الاستخبارات الداخلية الروسية أعلنت، الاثنين الماضي، توقيف أميركي في العاصمة موسكو بشبهة التورط في أنشطة تجسسية، وذكر «جهاز الأمن الاتحادي» (إف.إس.بي) أنه تم إلقاء القبض عليه «في وضع تلبس»، دون الكشف عن تفاصيل عملية التوقيف التي تمت الجمعة الماضية. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن بيان للجهاز أنه في حال إدانة الموقوف، فإنه يواجه عقوبة السجن من عشرة إلى 20 عاماً.